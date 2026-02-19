За ночь на Орловщине выпало более половины месячной нормы осадков

19.2.2026 | 10:43 Новости, Общество

Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

vk.com/oreladm

Соответствующий пост появился в его телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам известного метеоролога, балканский циклон «выгрузил из себя только за одну ночь до 23 миллиметров осадков – чуть более половины месячной нормы – в Курской и Орловской областях».

Затем циклон пришёл в Подмосковье и Москву. Что касается Орла, то сегодня утром город снова встал в пробках. Оказалась затруднена и работа общественного транспорта.

ИА «Орелград»


