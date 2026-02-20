Автоледи отсудила регресс за разбитую машину

Ответственность суд возложил на виновника аварии.

Дмитровский районный суд частично удовлетворил требования жительницы города Орла, пострадавшей в ДТП. Как пояснили в пресс-службе суда, женщина подала иск, в котором просила обязать транспортную компанию и ее работника возместить ей стоимость восстановительного ремонта разбитого автомобиля. Авария произошла в июне 2025 года. В городе Орле столкнулись грузовик и легковушка. За рулем последней находилась истица. Виновником аварии был признан водитель грузовика. Но собственником автомобиля он не является, мужчина работает на транспортную компанию.

«Поскольку оба транспортных средства были застрахованы, то пострадавшая сторона обратилась в страховую компанию, – сообщили в пресс-службе Дмитровского районного суда. – Выплаченного страхового возмещения оказалось недостаточным для восстановительного ремонта. Поэтому автоледи обратилась в суд с иском о взыскании более 150 тысяч рублей в солидарном порядке с собственника транспортного средства – транспортной компании и водителя грузовика, виновного в совершении ДТП».

В ходе судебного разбирательства было установлено, что грузовик действительно принадлежит транспортной компании. Водитель же, признанный виновником ДТП, находится с ней в трудовых отношениях. Суд посчитал, что при таких обстоятельствах отвечать по иску должен собственник транспортного средства, а не наемный работник. В то же время впоследствии работодатель сам может подать иску к водителю, потребовав с него компенсацию своих убытков.

«Решением суда обязанность возмещения стоимости восстановительного ремонта автомобиля истца, а также судебные издержки возложены на юридическое лицо – собственника транспортного средства, в удовлетворении заявленных исковых требований к водителю грузовика – отказано. Решение суда вступило в законную силу», – констатирует пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»