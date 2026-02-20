Условия выплат за ущерб от атак БПЛА уточнили в Орле

Изменения внесены в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда.

Администрация города Орла внесла изменения в собственный порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда. В частности, в обновленной редакции утвержден пункт, регламентирующий условия оказания материальной помощи гражданам, имущество первой необходимости которых пострадало от беспилотных летательных аппаратов и взрывоопасных предметов в результате террористических атак в городе Орле.

Согласно обновленной редакции документы, такая помощь в размере не более 100 тысяч рублей положена на жилое помещение при повреждении или частичной утрате имущества от атак беспилотников. Под частичной утратой в документе понимается «приведение имущества первой необходимости в результате воздействия беспилотных летательных аппаратов и взрывоопасных предметов (до трех предметов, независимо от количества предметов одного наименования) в состояние, непригодное для дальнейшего использования».

При полной утрате имущества размере материальной помощи составляет не более 200 тысяч рублей на одно жилое помещение. Под полной утратой трех и более предметов имущества первой необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего использования. Другим постановлением мэр города Орла Юрий Парахин установил размер единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Данная выплата также предусмотрена за счет средств резервного фонда администрации областного центра. Ее величину на 2026 год орловский градоначальник установил в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»