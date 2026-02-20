Выстрел из ружья оборвал карьеру перспективного бобслеиста

Орловский районный суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда.

Житель округа в ночное время в общественном месте, из хулиганских побуждений, выстрелил из охотничьего ружья в левую стопу спортсмена, причинив вред здоровью средней тяжести. Дробовое слепое ранение с переломами костей и разрывами сухожилий потребовало длительного лечения.

Более года пострадавший не может выполнять свою работу в качестве спортсмена в составе сборной России по бобслею, в том числе выступать на соревнованиях всероссийского и мирового уровня, вследствие чего утратил источник дохода. Помимо физических, причинены нравственные страдания, выражающиеся в страхе и тревоге за свою жизнь и здоровье, осознании своей неполноценности из-за увечья.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Орловского района Орловской области нападавший признан совершившим деяние по пп. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Однако в связи с состоянием невменяемости мужчина освобожден от уголовной ответственности и направлен на амбулаторное принудительное лечение у психиатра (ст. 21 УК РФ). Постановление вступило в силу в январе 2025 года, спортсмен признан потерпевшим.

Бобслеист в иске о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных преступлением, потребовал более 1,5 млн рублей. Ответчик и его представитель не признали иск, так как стрелявший не осознавал действий и не мог ими руководить, поэтому не должен возмещать вред.

Суд установил факт причинения вреда. Он подтвержден постановлением мирового судьи и заключением судебно‑медицинской экспертизы. Есть неоспоримая причинно‑следственная связь между действиями ответчика и травмами. Несмотря на невменяемость, стрелявший не признан недееспособным, трудоустроен. Иск удовлетворен частично. Компенсация морального вреда — 400 000 руб. (вместо 1 500 000 руб.). Также должны быть возмещены подтвержденные расходы на лечение— 21 332 руб. Суд отказал во взыскании 55 000 руб. за рецензию экспертизы (она не признана допустимым доказательством).

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”