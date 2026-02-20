Дело экс-главы Глазуновского района направят в суд

Оно связано с теплоснабжением сельскохозяйственного техникума.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями». По нему утверждено обвинительное заключение. Рассмотрением займётся Глазуновский районный суд.

Сергей Шамрин возглавлял район с 2011 по 2025 годы. Ранее он работал руководителем администрации райцентра.

По версии следствия, в 2024 году (в июне) Шамрин не принял необходимых мер к организации теплоснабжения нескольких объектов. А именно – Глазуновского сельскохозяйственного техникума и многоквартирного дома, расположенного в посёлке Техникумовский на улице Школьной, 2. Оба объекта должны были получать всё тепло от одной котельной, но она вышла из строя (о чём было известно Шамрину).

В результате с октября 2024 года по апрель 2025 года учащиеся техникума и жители дома оставались без тепла. Оказались нарушены права 104 граждан (включая 31 несовершеннолетнего).

ИА «Орелград»