Мэрия Орла удалила пост о новом главе «ТТП»

Ранее там сообщили, что предприятие возглавил Игорь Афонин.

Соответствующий пост появился в официальном паблике городской администрации «ВКонтакте». Однако в настоящий момент запись удалена.

Афонин родился в 1970-м году. Его основная трудовая деятельность связана с ГАИ. Здесь он служил с 1991-го по 2015-й, после чего вышел на пенсию.

Впоследствии Игорь Афонин работал в других структурах — в том числе в «Трамвайно-троллейбусном предприятии» в качестве главного ревизора (с 2020-го по 2022-й).

Сообщалось, что мэр уже подписал распоряжение о назначении на новую должность. Предыдущий глава «ТТП», Игорь Косолапов, лишился поста из-за проблем с движением трамваев на фоне сильного снегопада, накрывшего Орёл на неделе.

ИА «Орелград»