Названы критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки

2025 год продолжил проверку на прочность.

Лучше всего испытания преодолели компании, которые имели достаточный запас ликвидности, не перегрузили себя долгами, действовали на опережение. Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

Лидеры рынка добились устойчивости за счет комплекса мер: минимизации санкционных рисков – через трансформацию цепочек поставок, внедрения систем контроля и автоматизации для поддержания операционной эффективности. Важным фактором стал активный диалог с банками – для формирования сбалансированной финансовой политики, что снижает процентные расходы и хеджирует рыночные риски.

Дмитрий Средин выделил три типа компаний по их реакции на вызовы 2025 года. Первые работают на сохранение устойчивости. Ориентированы на выживание в условиях внешнего давления. Характерно для угольной промышленности и девелопмента. Вторые укрепляют позиции. Использовали нестабильность как возможность для роста. Яркий пример – e‑commerce, ритейл и IT‑сектор. Третьи нацелены на интенсивный рост. Делали ставку на инвестиции в автоматизацию и повышение производительности труда, закладывая фундамент будущей конкурентоспособности.

Из‑за высоких ставок классическое кредитование стало менее востребованным. Корпоративные заемщики стали избирательнее подходить к займам, пересматривали сроки и структуру долга, переключились на гибкие финансовые инструменты (РЕПО, аккредитивы и гарантии для внешнеэкономической деятельности, облигации).

Компании стремились защитить прибыль и выполнить бизнес‑планы, поэтому вырос спрос на производные финансовые инструменты (валютные форварды, опционы, валютно‑процентные свопы). Эти инструменты помогли снизить чувствительность бизнеса к резким колебаниям рынка.

Для компаний, сохранивших инвестиционную активность, ключевое значение приобрела оптимизация затрат, подчеркнул руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ. Популярность набрали кэш‑пуллинг, банковское сопровождение. Их применение дает ощутимый эффект, повышая операционную эффективность – эквивалентно снижению кредитной ставки на 1-2 %;, увеличивая отдачу от капитальных затрат – до 8 % за счет усиления финансовой дисциплины, контроля рисков, соблюдения сроков выполнения работ.

ИА “Орелград”