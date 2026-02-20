Этой ночью из Орла вывезли четыре тысячи кубометров снега

Водители спецтехники сделали 425 рейсов.

В уборке дорог участвовала «Спецавтобаза», а также привлечённые предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Орла.

В ликвидации последствий циклона задействовали 64 единицы спецтехники. Работа продолжается в непрерывном режиме. Расчистка дорог и улиц проводится круглосуточно — водители сменяют друг друга.

Также сегодня утром к работе приступили 104 уборщика территорий от «Спецавтобазы». Сегодня в городе в первоочередном порядке планируют очищать трамвайные пути, парки и скверы, остановки, а также подходы к детсадам и школам.

ИА «Орелград»