С орловских дорог изгонят большегрузы

20.2.2026 | 11:01 Новости, Транспорт

Ограничение вводится временно из-за сезонных изменений климата.

Фото: ИА «Орелград»

С 25 марта по 21 апреля автомобили-тяжеловесы не смогут ездить по ряду дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Такое распоряжение утвердил губернатор Андрей Клычков.

При этом фактическое наличие или отсутствие самого груза роли не играет. Важна только предельно допустимая нагрузка на ось: «6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка».

Список дорог, попадающих под ограничения, приводится в тексте распоряжения. Отметим, что исключения сделаны для международных и почтовых грузоперевозок, транспортировки пассажиров и ряда других случаев.

ИА «Орелград»


