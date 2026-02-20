Ливны подготовили план на случай перебоев с теплом

Порядок взаимодействия на случай аварий утвердили городские власти.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городе Ливны утвердила местная администрация. Документ, как следует из его преамбулы, разработан для координации деятельности должностных лиц администрации города Ливны, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и потребителей тепловой энергии.

Целями плана заявлены: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы; мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения; минимизация последствий. Основными задачами являются: обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

Документ обязывает теплоснабжающие организации организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы, утвердить инструкции с оперативным планом действий при технологических нарушениях, производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки, принимать меры по охране опасных зон.

«Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг, – говорится в постановлении администрации города. – Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон».

На потребителей, в том числе на простых горожан, также возложены обязанности. Например, они должны обеспечить допуск работников специализированных организаций, с которыми у них заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на свои объекты или в свои дома в любое время суток.

ИА «Орелград»