Мценские власти нашли способ сократить дефицит земли на кладбищах

Одним из направлений станет развитие семейных захоронений.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Мценского района утвердила муниципальную программу развития услуг в сфере похоронного дела. Ее действие рассчитано по 2028 год включительно, объем финансирования из местного бюджета превысит 7 миллионов рублей. Средства будут выделены на санитарную уборку территорий между могилами и площадок для транспорта, вывоз мусора, вырубку, опиловку, вывоз аварийных и сухостойных деревьев, вырубку кустарника, покос травы на территориях кладбищ и санитарных зон, а также завоз песка.

Однако программой предусмотрено не только благоустройство всех кладбищ в соответствии с требованиями строительных, санитарно-гигиенических норм и правил. На данный момент на территории Мценского района насчитывается 52 общественных кладбища. И одной из ключевых проблем остается нехватка земельных участков под новые захоронения, что особенно остро ощущается при создании новых кладбищ.

«Для создания новых кладбищ орган местного самоуправления в случае отсутствия необходимого для размещения общественного кладбища участка земли должен выкупить землю, вывести ее из состава лесного или сельскохозяйственного фонда, возместить потери, связанные со сменой назначения земли, пройти различные согласования и экспертизы, представить проекты, – перечислено в паспорте программы. – В то же время, согласно ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», государство гарантирует бесплатное предоставление земельных участков всем гражданам для погребения».

Одним из наиболее перспективных направлений деятельности в сфере похоронного дела местные власти назвали создание мест для семейных (родовых) захоронений, поскольку «в настоящее время данная услуга востребована населением». Кроме того, считают они, развитие этого вида услуг поспособствует преодолению и устранению намечающегося дефицита земли.

«Опыт европейских стран показывает, что на одном родственном (семейном, фамильном) участке, в одной родственной ограде или в одном фамильном склепе производится захоронение умерших представителей 3-5 и более поколений одной семьи, – следует из паспорта программы. – Такие места захоронений, как правило, содержатся очень аккуратно. Наличие таких участков резко сокращает потребность в захоронениях на новых местах».

При организации семейных, родовых захоронений в родственную ограду и могилу может быть произведено несколько захоронений гробом, а число захоронений урной не ограничено, подчеркивают преимущества местные власти. Наиболее оптимальный вариант, на их взгляд: когда на первое захоронение дается одно место для могилы и одновременно два (или три) резервных места для будущих захоронений родственников умершего. Тогда «в родственную ограду можно производить два новых захоронения без ограничения срока минерализации».

«Кладбище, как объект, расположенный на обособленном участке земли нуждается в постоянном уходе, благоустройстве, – напоминают районные власти. – Оно должно постоянно поддерживаться в виде, удобном для посещения гражданами и одновременно удобном для проведения новых захоронений. Фонд пенсионного и социального страхования РФ возмещает специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Но, как правило, на практике, этих средств недостаточно. Это относится и к возмещению за оказанные услуги по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки».

ИА «Орелград»