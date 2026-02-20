Музей Тургенева предложил отдохнуть «максимально культурно»

Орловцам предложили воспользоваться сервисом и посетить литературные музеи.

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева в период с 23 февраля по 1 марта примет участие в акции «Максимально культурно». В ее рамках желающим будет предложено бесплатно посетить орловские музеи с применением сервиса «Цифровой ID». Организаторы пояснили, что речь идет об инновационном механизме подтверждения льготного статуса граждан при посещении учреждений культуры по всей стране. Орловцам, да и прочим желающим, предложили воспользоваться указанным сервисом и посетить литературные музеи.

Первая обзорная экскурсия пройдет 24 февраля в 16.00. Это будет поход по музею И.А. Бунина, в рамках которого посетители узнают о личной и творческой жизни знаменитого писателя, первого русского автора, получившего Нобелевскую премию по литературе. Гостям расскажут о формировании личности писателя, его жизни в Орле и в эмиграции. Организаторы напоминают, что в экспозиции музея представлены подлинные вещи Бунина, в том числе мебель, которую в Орел еще в прошлом столетии перевезли из его парижского кабинета.

На следующий день, 25 февраля, в 13.00 посетителей ожидает экскурсия по выставке «История Левши, русского оружейника, и как он хотел перехитрить англичан». Она посвящена 145-летию написания знаменитого произведения «Левша» («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»). Впервые повесть была опубликована в газете «Русь» в 1881 году. Посетителей познакомят с историей создания «Сказа о Левше» и покажут им первые издания этого произведения, в том числе с иллюстрациями знаменитых художников.

«На выставке представлены яркие самобытные иллюстрации Кукрыниксов 1971 года к «Левше», иллюстрации художника-мультипликатора А.Г. Тюрина, орловского художника С.С. Косенкова, – сообщили организаторы. – Уникальная работа – «Подкованная блоха» (мастер микроминиатюрист В.М. Анискин), которую каждый желающий сможет рассмотреть в микроскоп. Впервые экспонируется подарок тульского художника М. И. Почукаева — серебряные гравюры (микроработы), которые были подарены Дому-музею Н.С. Лескова в день его открытия более пятидесяти лет назад».

Обзорная экскурсия по музею писателей-орловцев состоится 26 февраля в 17.00. Посетителям расскажут о жизни и творчестве писателей-орловцев: Фета, Тютчева, Новикова, Каллиникова, Благининой, Блынского и др. Полностью программа акции опубликована на официальном сайте объединенного литературного музея, обзорная экскурсия по которому пройдет 1 марта в 11.00.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»