В Орле призвали изменить систему лекарственного обеспечения льготников

Предложение прозвучало на заседании профильного комитета облсовета.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова на заседании комитета Орловского облсовета по образованию, спорту, культуре и туризму сообщила, что в 2025 году в ее адрес поступило большое количество обращений касалось социальной тематики. И особенно остро, по словам омбудсмена, стояла проблема обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами.

«Наталия Павловна сообщила о том, что региональный Аппарат уполномоченного считает целесообразным изменить систему лекарственного обеспечения льготников. С этой инициативой регион выступил на всероссийском совете, предложив передать данные полномочия федеральному центру», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета.

Так, в адрес уполномоченного регулярно поступают обращения о несвоевременном обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан. В качестве примера в отчете правозащитника приводится такая ситуация. В течение 2025 года к уполномоченному неоднократно обращалась местная жительница, совершеннолетний сын которой страдает редким генетическим заболеванием. Для семьи очень остро стоит вопрос обеспечения его дорогостоящими лекарственными препаратами.

Каждый раз правозащитнику приходилось обращаться в департамент здравоохранения Орловской области для принятия необходимых срочных мер. «Сложная ситуация возникла в том числе по причине произведенной замены терапии, в связи с чем понадобилось перераспределение препарата из другого субъекта Российской Федерации, предусматривающее согласование с Минздравом России и заключение договора о передаче», – говорится в докладе омбудсмена.

Наталия Балашова с сожалением констатировала, что такие обращения не единичны. По ее словам, задержки в проведении конкурсных процедур приводят к длительным срокам поставок лекарств, что вызывает нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения. В свою очередь граждане направляют уполномоченному по правам человека и прокурору Орловской области жалобы на несвоевременное обеспечение их льготными лекарственными препаратами, а также на отказы в возмещении затрат на самостоятельное приобретение лекарств.

«По информации департамента здравоохранения Орловской области, для решения указанной проблемы предусмотрено увеличение объема финансовых средств для приобретения лекарственных препаратов на 2026 год, рассматривается возможность внедрения модуля программного обеспечения, позволяющего вести регистр потребности граждан в лекарствах», – говорится в докладе.

Впрочем, Наталия Балашова отмечает и тот факт, что проблемы льготного лекарственного обеспечения льготников характерны не только для Орловской области, но и для России в целом. И речь идет о целом наборе системных проблем, в число которых входит не только несвоевременное обеспечение россиян льготными препаратами, но и неравномерное распределение лекарств между регионами. При этом особую озабоченность правозащитников вызывает тот факт, что в стране «нет должного контроля за потребностью регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку». Кроме того, существуют сбои в проведении конкурсных процедур по закупке препаратов, а управление товарными запасами недостаточно эффективно.

ИА «Орелград»