В облсовете рассказали о работе по возвращению из плена бойцов СВО

Профильный комитет облсовета заслушал отчет регионального омбудсмена о работе в 2025 году.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова выступила с отчетным докладом на заседании парламентского комитета по образованию, спорту, культуре и туризму. В частности, она сообщили, что наибольшее количество поступивших в ее адрес обращений так или иначе было связано со специальной военной операцией.

«Более 75 процентов обращений касаются возврата военнослужащих из плена, поиска пропавших без вести бойцов и оказания мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Участники СВО также обращались по вопросу оформления соответствующих документов для получения соцподдержки и установления статуса ветерана боевых действий», – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета.

Всего в 2025 году к правозащитнику поступило 504 обращения от участников специальной военной операции и членов их семей. Уполномоченный и сотрудники аппарата оказывали им не только правовую, но и морально-психологическую и практическую помощь. Каждое поступившее в адрес омбудсмена заявление о розыске участника СВО рассматривалось в режиме онлайн.

Например, в адрес уполномоченного поступило обращение местной жительницы, которая просила помочь ей найти отца, пропавшего в зоне проведения специальной военной операции. Было установлено, что отец, выполняя боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от нацистов, получил ранение, затем попал в плен. Благодаря усилиям уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и взаимодействию с Министерством обороны РФ, силовым ведомствам удалось освободить из плена отца орловчанки.

Другой пример: к омбудсмену обратилась супруга участника СВО, которая просила оказать возможное содействие в его возвращении из плена. Он заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения специальной военной операции. На передовой получил тяжелое ранение и был захвачен в плен. В результате совместной работы с федеральным омбудсменом и заинтересованными ведомствами Российской Федерации супруг орловчанки также был освобожден из плена и вернулся домой.

«Совместными усилиями института омбудсменов при непосредственном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, Министерства обороны Российской Федерации, силовых ведомств удалось возвратить из плена часть наших бойцов, оказать им содействие в решении вопросов получения медицинской помощи, реабилитации, связи с близкими. Во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста, украинским омбудсменом, Верховным Комиссаром ООН по правам человека Т.Н. Москальковой удалось добиться посещения пленных российских военнослужащих, в том числе орловских бойцов, и передачи им писем от родных, освобождения раненых вне обмена, как это предусмотрено Женевской конвенцией», – говорится в докладе.

Наталия Балашова также выразила огромную благодарность Татьяне Москальковой и сотрудникам ее аппарата за помощь в вопросах поиска пропавших без вести орловцев и проводимую работу по возвращению из плена наших военнослужащих, за передачу находящимся в плену писем и детских рисунков от родственников.

ИА «Орелград»