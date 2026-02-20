На Орловщине «Матерей-героинь» могут обеспечить землёй

Также могут быть скорректированы правила выдачи земли ветеранам боевых действий.

На профильном комитете регионального парламента обсудили возможные поправки в областной закон, который регулирует предоставление гражданам бесплатных земельных участков.

Так, фракция партии «Единая Россия» выступила с инициативой — наделить правом на получение земли женщин, отмеченных званием «Мать-героиня». Участок предлагается предоставлять для строительства жилья, под хозяйство, сад или огород. При этом земля должна будет выдаваться в первоочередном порядке.

Отметим, что пока что в нашей области всего одна жительница, которая имеет такой статус.

Ещё один вопрос касался земли, которая выделяется под жилищное строительство ветеранам боевых действий. Губернатор Андрей Клычков предложил поправку, позволяющую таким гражданам, при желании, отказываться от участка, но получать денежную компенсацию.

«По информации департамента соцзащиты сейчас такое право есть у 34 орловцев. Порядок предоставления выплаты и её размер будут установлены отдельным правовым актом правительства региона», — рассказала Ольга Платонова, глава областного департамента государственного имущества и земельных отношений.

В итоге комитет рекомендовал включить в повестку следующей сессии облсовета оба вопроса.

ИА «Орелград»