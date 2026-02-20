В Орле на бульваре Победы возложили цветы

20.2.2026 | 13:30 Важное, Новости, Общество

Здесь прошли мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Основная церемония прошла у стелы «Орёл — город воинской славы». В ней участвовал губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский, а также другие официальные лица. На митинге выступил ветеран СВО Евгений Панков.

Состоялась минута молчания. Затем к подножию стелы возложили Гирлянду славы, а также цветы.

После этого участники церемонии возложили цветы к бюстам героев, установленным на бульваре. Они почтили память героя СССР Александра Горбатова, разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU