В Орле на бульваре Победы возложили цветы

Здесь прошли мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Основная церемония прошла у стелы «Орёл — город воинской славы». В ней участвовал губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский, а также другие официальные лица. На митинге выступил ветеран СВО Евгений Панков.

Состоялась минута молчания. Затем к подножию стелы возложили Гирлянду славы, а также цветы.

После этого участники церемонии возложили цветы к бюстам героев, установленным на бульваре. Они почтили память героя СССР Александра Горбатова, разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

