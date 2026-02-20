На Орловщине заметно выросли цены на детский отдых

Постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Так, в 2026-м году средняя стоимость трёхнедельной путёвки в санаторно-курортные организации области установлена в 52 тысячи 468 рублей 92 копейки (на летний период) и в 60 тысяч 339 рублей 30 копеек (на другие периоды).

Для сравнения, аналогичный показатель в 2025-м устанавливался примерно в 37,4 тысячи, в 2024-м — примерно в 35,7 тысячи.

Не так бурно, но тоже заметно выросла и цена на пребывание в загородных лагерях отдыха, детских оздоровительных центрах, специализированных лагерях. В летний сезон смена в 21 день обойдётся в 38 тысяч 20 рублей 92 копейки.

Аналогичный вариант в 2025-м стоил приблизительно 31,1 тысячу, в 2024-м — приблизительно 29,7 тысячи.

ИА «Орелград»