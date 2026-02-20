В Орле идёт обследование дома на Гостиной, 3

20.2.2026 | 11:55 ЖКХ, Новости

Его проводят независимые эксперты из Москвы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Работой занимается ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз». Обследование началось накануне и должно завершиться сегодня. Такую информацию сообщили в пресс-службе городского Совета народных депутатов.

Специалисты должны определить, является ли дом аварийным, и выяснить, в какой степени на здание повлияли естественный износ и неудачный капремонт.

Вопрос обсуждался на заседании комитета горсовета по строительству. На встречу официально пригласили и главу Регионального фонда капитального ремонта. Однако он не пришёл на заседание и не пообщался с депутатами.

«Председатель орловского горсовета Владимир Негин пообещал направить ему письмо с требованием объяснить своё отсутствие», – сообщает пресс-служба.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU