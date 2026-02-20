В Орле идёт обследование дома на Гостиной, 3

Его проводят независимые эксперты из Москвы.

Работой занимается ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз». Обследование началось накануне и должно завершиться сегодня. Такую информацию сообщили в пресс-службе городского Совета народных депутатов.

Специалисты должны определить, является ли дом аварийным, и выяснить, в какой степени на здание повлияли естественный износ и неудачный капремонт.

Вопрос обсуждался на заседании комитета горсовета по строительству. На встречу официально пригласили и главу Регионального фонда капитального ремонта. Однако он не пришёл на заседание и не пообщался с депутатами.

«Председатель орловского горсовета Владимир Негин пообещал направить ему письмо с требованием объяснить своё отсутствие», – сообщает пресс-служба.

ИА «Орелград»