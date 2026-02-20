В Орле в честь дня мужчин организуют арт-ярмарку и концерт

20.2.2026 | 11:16 Новости, Общество

Мероприятия приурочены к 23-му февраля.

vk.com/dari_orel

Арт-ярмарка (0+) пройдёт завтра на улице Ленина, 6, в креативном пространстве «Кладенец». Всё начнётся в 11 и закончится в 20 часов.

Организаторы обещают большой выбор оригинальных подарков, а также мастер-классы для мальчиков всех возрастов и для девочек. Чтобы ребёнок принял участие в мастер-классе, нужно пройти предварительную запись у контактного лица.

Также в рамках ярмарки состоится благотворительная акция, направленная на поддержку животных.

22 февраля в библиотеке Бунина состоится концерт «Песни мужества» (12+). Его организует орловский клуб любителей творчества Владимира Высоцкого «Вертикаль». Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Концерт начнётся в 15 часов.

Кроме того, здесь же откроется тематическая выставка «О подвиге, о доблести, о славе!» (12+), где будут представлены интересные книги, ноты, а также пластинки и диски.

buninlib.ru

ИА «Орелград»


