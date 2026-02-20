Озвучены перспективы крупного бизнеса в 2026 году

Положительная динамика ожидается в четырех секторах.

Экономика постепенно стабилизируется – во многом благодаря планируемому снижению ключевой ставки. Согласно базовому сценарию Банка России, она может опуститься до 13,5–14,5 %, что должно оживить инвестиционную активность. Такие выводы озвучил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

Эксперт выделил четыре сектора, которые покажут положительную динамику в ближайшие два-три года.

Энергетика. Модернизация существующих мощностей и строительство новых объектов генерации дадут импульс развитию энергомашиностроения и смежных отраслей.

Производство минеральных удобрений. Отрасль сохранит стабильность и останется важным элементом несырьевого экспорта. При участии корпоративно‑инвестиционного блока ВТБ разрабатывается стратегия развития сектора до 2042 года – она предусматривает увеличение объемов производства и поставок за рубеж.

Газохимия и полимеры. В фокусе – переход от сырьевого экспорта к поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью. К 2030 году Россия планирует нарастить экспорт полимеров как одного из ключевых высокотехнологичных продуктов.

Инфраструктурное строительство и логистика. Спрос на новые инфраструктурные объекты остается высоким. Подтверждение этому – масштаб ГЧП‑проектов, реализуемых при поддержке банка: их совокупная стоимость в 2025 году превысила 3 трлн руб.

Дмитрий Средин отметил, что в перспективе десятилетия экономика трансформируется в более автономную и технологичную систему, интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки. При этом главными драйверами роста станут не отдельные отрасли, а технологии, которые формируют новую промышленную и цифровую базу страны. Среди приоритетных направлений промышленная робототехника и автоматизация, аддитивные технологии (в том числе 3D‑печать), искусственный интеллект.

ИА “Орелград”