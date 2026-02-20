«Ростелеком» предоставил интернет для онлайн-трансляции инвестпослания губернатора Орловской области

17 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился с ежегодным инвестиционным посланием к представителям власти и бизнес-сообщества.

Мероприятие прошло на базе конгресс-холла туристического многофункционального комплекса «Гринн» и объединило более 400 гостей. «Ростелеком» выступил цифровым партнером события, предоставив высокоскоростной канал передачи данных. В результате обращение главы региона смогли посмотреть все желающие в социальной сети «ВКонтакте»: на официальных страницах регионального правительства и телеканала «Первый областной».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Обеспечение интернетом подобных событий – привычная для наших сотрудников задача. Им потребовалось буквально несколько часов, чтобы запустить отдельный 100-мегабитный оптический канал, настроить и протестировать его. Кроме того, в течение всего выступления губернатора технические специалисты “Ростелекома” осуществляли мониторинг состояния сети».

Андрей Чернов, генеральный директор телеканала «Первый областной»:

«Мы продолжаем практиковать онлайн-трансляции на сетевых ресурсах нашего телеканала. Они позволяют оперативно делиться с орловчанами главными новостями региона. “Ростелеком” помогает нам в организации подобных программ. Так, благодаря каналу провайдера, прошедшее инвестпослание губернатора смогли дистанционно посмотреть более 130 тысяч человек».

