Почти 48 тысяч орловцев подписались на рассылку о долгах

О задолженности им не чаще одного раза в квартал напоминают налоговики.

В 2025 году 47,6 тысячи жителей Орловской области дали налоговой службе согласие на информирование о наличии задолженности. По сравнению с предыдущим годом количество таких подписчиков увеличилось на 1,7 процента. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы. Напомним, услуга является для пользователей бесплатной. Но без согласия абонента налоговики оказывать ее не могут. Впрочем, условия не обременительны.

«Обращаем внимание, что информирование осуществляется не чаще одного раза в квартал в виде сообщения по СМС или на адрес электронной почты. В случае отсутствия налоговой задолженности информирование не проводится», – подчеркнули в пресс-службе регионального Управления ФНС. Данная услуга удобна тем, что позволяет контролировать долги по налогам. Ведь даже небольшая задолженность может стать причиной неприятностей.

Услуга доступна не только физическим лицам, то есть простым гражданам, но и юридическим лицам, то есть организациям. Подключить ее можно в любой момент, представив согласие установленного образца при личном обращении в налоговый орган или МФЦ. Кроме того, согласие на рассылку можно дать по почте или через личный кабинет налогоплательщика, размещенный на сайте ФНС. Там же можно погасить свои обязательства.

«Оплатить налоговую задолженность можно с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», мобильного приложения «Налоги ФЛ», сервиса «Уплата налогов и пошлин», портала госуслуг, а также через мобильное приложение любого банка с помощью QR-кода с реквизитами единого налогового платежа», – перечислили в Управлении ФНС.

Ранее областная налоговая служба сообщила, что по состоянию на 1 января 2026 года общая сумма задолженности орловцев по имущественным налогам уменьшилась на 38,8 миллиона рублей. Специалисты объясняют это отчасти тем, что с 1 ноября прошлого года вступил в силу новый федеральный закон, предусматривающий внесудебный порядок взыскания задолженности с физических лиц. «Если ранее она могла быть взыскана только на основании судебного приказа, то сейчас задолженность взыскивается как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с суммой долга», – пояснили в налоговой службе.

ИА «Орелград»