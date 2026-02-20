В Орловской области растет число убыточных компаний

Уже треть предприятий региона являются нерентабельными.

Финансовые результаты деятельности организаций Орловской области оценили аналитики Орелстата. Сообщается, что в январе-ноябре 2025 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах составил 31,34 миллиарда рублей. Так, 195 предприятий, подлежащих статистическому наблюдению, получили совокупную прибыль в размере 38,584 миллиарда рублей.

Однако 98 предприятий за тот же период времени сработали с совокупным убытком в размере 7,244 миллиарда рублей. В целом в январе-ноябре 2025 года, по оперативным данным Орелстата, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 5,4 процентных пункта и составила 33,4 процента. Напомним, что приведенные данные не учитывают результаты работы представителей малого предпринимательства, кредитных и прочих финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений.

Наибольшее количество убыточных предприятий – 73,1 процента – статистики насчитали в коммунальной сфере, а именно среди предприятий, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. В сфере административной деятельности доля убыточных организаций по итогам отчетного периода времени составила 62,5 процента, в сфере транспортировки и хранения – 54,5 процента, в сфере операций с недвижимостью – 53,8 процента.

Что касается прибыльных предприятий, то сразу три отрасли отметились стопроцентным результатом. Так, вообще не зафиксировано убыточных организаций в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг, а также в сфере гостиничного бизнеса и услуг общественного питания. В сельском хозяйстве с прибылью работают почти 85 процентов предприятий, в сфере обрабатывающих производств – 72,4 процента. В сфере оптовой и розничной торговли успешными оказались только 80 процентов организаций. Оставшиеся 20 процентов пока находятся в отрицательной зоне.

ИА «Орелград»