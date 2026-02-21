Антифрод и обмен данными могут стать ключом к противодействию мошенничеству 

Необходимо синхронизировать стандарты информационной безопасности.

Об этом заявил Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, на форуме «Кибербезопасность в финансах». Ключевая задача — синхронизировать стандарты информационной безопасности между банками и их партнерами. Проблема в том, что на разных этапах клиентского пути (от покупки на маркетплейсе до оформления кредита) применяются разные протоколы защиты данных, несовпадающие методы идентификации клиентов.

Решение – выстроить единые механизмы и наладить обмен информацией, включая данные о попытках мошеннических атак, подозрительных транзакциях, новых схемах злоумышленников. Как пояснил Дмитрий Средин, анализ всего клиентского пути и взаимный обмен данными позволяют усилить защиту за счет «обогащения» информационных баз.

Ситуация осложняется ростом числа векторов атак. Расширение партнерских интеграций и запуск новых финансовых сервисов создают дополнительные «точки входа» для мошенников. Также усугубляет ситуацию использование ИИ злоумышленниками. Преступники все активнее применяют технологии искусственного интеллекта для обхода защитных систем. В ответ банкам приходится наращивать инвестиции в собственные ИИ–решения и системы машинного обучения, чтобы оперативно выявлять аномальные паттерны поведения и блокировать мошеннические операции в режиме реального времени.

По мнению эксперта ВТБ, устойчивость финансовых экосистем и доверие клиентов будут зависеть от трех ключевых направлений:

развитие межплатформенного взаимодействия между банками, маркетплейсами и другими участниками рынка;

создание единых баз данных о киберугрозах с оперативным обновлением информации;

ускоренное внедрение ИИ–технологий для анализа рисков и автоматизации защиты.

ИА “Орелград”