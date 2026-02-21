Две дисковые косилки купили для «Орловского полесья»

21.2.2026 | 10:44 Новости, Общество

Благотворительный фонд «Созидание» передал нацпарку оборудование для заготовки сенажа для зубров.

Фото Фонда “Созидание”

Сумма сбора на платформе «СберВместе» – 770 700 рублей – была закрыта меньше чем за четыре месяца.

«Чтобы зубры пережили холода сытыми и здоровыми, им нужно заготовить огромное количество сенажа — это их основной и самый питательный корм, – отметила директор фонда Екатерина Сачкова.

Сенаж — основной и самый питательный корм животных, а процесс его заготовки трудоемок: траву нужно скосить и аккуратно уложить в валки для сушки и прессования. Необходимость в нем растёт из‑за увеличения популяции зубров. Новая техника ускорит заготовку.

Фонд «Созидание» помогает парку на постоянной основе — в том числе собирает средства на корм для животных и ведет просветительскую работу. В прошлом году фонд уже организовывал сбор на современную косилку — до этого сотрудники парка заготавливали сенаж вручную или на изношенной технике.

