«Вечный портфель» – фаворит инвесторов в сервисе «Интеллект»

21.2.2026 | 10:58 Новости, Экономика

Ключевое преимущество – сбалансированность.

Фото: ИА «Орелград»

Сервис автоматизированного инвестконсультирования «Интеллект» (ВТБ Мои Инвестиции) набирает популярность: с момента запуска осенью прошлого года к нему подключились около 12 тысяч инвесторов. Совокупный объем активов в стратегиях сервиса превысил 2 млрд рублей, а средний чек составил 186 тысяч рублей. Максимальный размер портфеля отдельного клиента достиг 11,5 млн рублей.

Анализ пользователей показал следующее распределение:

Около 40 % отдают предпочтение стратегии «Вечный портфель». Ее ключевое преимущество – сбалансированность: она обеспечивает разумный компромисс между риском и доходностью за счет диверсификации по классам активов (золото, облигации, акции крупнейших компаний). По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, в структуре портфеля: более 50 % – фонды; около 30 % – облигации; оставшаяся доля – акции «голубых фишек» и денежные средства. Такое распределение делает портфель устойчивым в разных рыночных условиях.

Примерно 40 % выбирают «Консервативную» стратегию, цель которой – прежде всего сохранить капитал.

25 % доверяют управление портфелем искусственному интеллекту – эта стратегия ориентирована на максимальную доходность.

Высокие показатели – объем активов, средний и максимальный чеки –  свидетельствуют о значительном уровне доверия частных инвесторов к сервису. Как отметил Андрей Яцков в рамках Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт‑Петербург», стратегии «Интеллекта» подходят инвесторам с любым риск‑профилем. При этом «Вечный портфель» особенно востребован благодаря продуманной диверсификации, которая гарантирует стабильность даже в нестабильной рыночной обстановке.

ИА “Орелград”


