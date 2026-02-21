Орловцев научат правильно петь свадебные песни

Особенности народных свадебных песен раскроют специалисты.

В Орле 24 февраля в 15:00 в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится мастер-класс «Особенности бытования песенного обрядового фольклора на примере свадебных песен». Как пояснили организаторы, он пройдет в форме фольклорно-познавательного урока. Это будут теоретически-практические занятия с демонстрационными вокальными приемами. В частности, гостей ознакомят с особенностями бытования песенного обрядового фольклора на примере свадебных песен Орловской и Тульской областей.

Также в рамках мастер-класса пройдет знакомство участников с элементами свадебного обряда, в том числе с традициями девичников, величальными песнями и особенностями свадебного пира. Гости также узнают о таких старинных народных играх, как «Ой, редька моя» и «А бояре, а мы к вам пришли», предназначенными для забавы и веселья, и фольклорными произведениями: «Уж, ты елка», «Через садик, через вишенье», «Виноград в саду растет», «Во саду, то да все во садичке», «Земляничка, ягодка» и др.

Ранее мастер-класс по приготовлению похлебки прошел в музейной горнице Ильинского дома традиционной культуры. В этот день, как сообщили в Орловском областном центре народного творчества, у теплой русской печи, в уютной обстановке собрались ценители кулинарного искусства. Им показали, как в старину на орловской земле варили традиционное крестьянское блюдо.

Участники мастер-класса узнали секреты приготовления блюд в настоящей русской печи, вы том числе им рассказали, как в старину крестьяне ловко управлялись с огнем и глиной, превращая обычные продукты в сытное и полезное кушанье. Каждый этап приготовления – от подготовки овощей до томления в печи – сопровождался увлекательными историями и ценными советами.

«Время неумолимо движется вперед, принося с собой новые кулинарные веяния, но рецепты старинных крестьянских блюд, проверенные веками, продолжают жить. Они бережно хранятся в сельской кухне, а их ароматы и вкусы вызывают неизменное удовольствие у тех, кто их пробует», – сообщили в Орловском областном центре народного творчества.

Возрастные ограничения: 12+

ИА «Орелград»