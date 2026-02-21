Во Мценской школе искусств выявили неправомерные закупки

Деятельность учреждения проверили местные аудиторы.

Контрольно-счетная палата города Мценска проверила эффективность и целевое расходование субсидий, выделенных Мценской детской школе искусств на выполнение муниципального задания. Мероприятие было плановым. Проверяемый период охватил весь 2024 год. В ходе проверки было установлено, что учреждением в отчет о выполнении муниципального задания за 2024 год были внесены сведения исходя не из фактического количества человеко-часов, а исходя из плановых показателей человеко-часов на основании учебных планов на 2023-2024 и на 2024-2025 учебные годы.

«Подтверждение количества фактического количества человеко-часов по исполнению муниципального задания за 2024 год учреждение не представило. В связи с этим проверить достоверность данных исполнения показателей объема муниципальных услуг не представляется возможным», – отметили в своем отчете аудиторы. Они выявили немало нарушений с сфере оплаты труда, хотя, учитывая характер этих нарушений и фигурирующие в отчете суммы, грубыми их назвать сложно.

Но аудиторы также попытались оценить закупки учреждения. И вот тут всплыли более серьезные недостатки. Сообщается, например, что в нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ и письма Министерства финансов РФ к проверке не были представлены обоснования цен заключенных контрактов, коммерческие предложения поставщиков с рыночными ценами закупаемых товаров, работ и услуг.

«Таким образом, в проверяемом периоде в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Мценская детская школа искусств» произведены необоснованные закупки на сумму 1 203 949,59 рубля», – к такому выводу пришли специалисты КСП. Отметили аудиторы и тот факт, что по ряду контрактов уже в ходе их исполнения менялись цены без заключения дополнительных соглашений с поставщиками.

Вопросы возникли и к учету особо ценного имущества, где выявлена большая разница между цифрами. Аудиторы тут подметили, что учреждением не подавались своевременно заявки о внесении изменений в «Перечень особо ценного движимого имущества». По итогам контрольного мероприятия представления об устранении нарушений были направлены в адрес МБУДО «Мценская ДШИ» и администрации Мценска. Информация о результатах проверки направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру и в Мценский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»