Орловчанка порезала мужчину, вступившись за подругу

За содеянное ей пришлось отвечать перед уголовным судом.

Вступил в силу приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как следует из материалов дела, «кровавая разборка» произошла в августе 2025 года на общей кухне в одном из общежитий. В то утро к подсудимой пришли гости, и на кухне они совместно распивали спиртное. В какой-то момент вспыхнула ссора – отношения начали выяснять подруга подсудимой и ее сожитель. Формальным поводом для этого послужила купюра номиналом пять тысяч рублей.

Оказалось, что банкнота лежала в кармане одежды, которую подруга постирала. Обнаружив мокрую купюру, женщина положила ее сушиться на подоконник. Сожителю эта ситуация не понравилась. Купюру он забрал, а на сожительницу обрушился не только с нецензурной бранью, но и с кулаками. Подсудимая пояснила суду, что она пыталась прекратить конфликт, неоднократно требовала, чтобы парень перестал бить девушку.

Однако тот игнорировал ее требования. И тогда подсудимой «это надоело». Она схватила кухонный нож и вонзила его в спину мужчины. На этом конфликт оказался исчерпан. Сожители тут же прекратили ссору и отправились к себе домой. Позже потерпевшего госпитализировали и сделали ему срочную операцию. Медики спасли ему жизнь, хотя состояние его было тяжелым.

В судебном заседании потерпевший заявил, что так и не понял, почему подсудимая ударила его ножом. А подсудимая объяснила свои действия тем, что просто защищала подругу от агрессии ее сожителя. В судебном заседании она вину в совершении указанного преступления признала полностью и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, установив испытательный срок на 3 года, в течение которого она должна доказать свое исправление.

На период испытательного срока осужденную обязали: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за ее поведением; не посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции; являться на регистрацию в надзирающий орган один раз в месяц.

ИА «Орелград»