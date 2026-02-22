ДОСААФ доказало свои права на советское здание под Орлом

Речь идет об одноэтажном здании в поселке Нарышкино.

Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» выиграла иск у Администрации поселка городского типа Нарышкино Урицкого района. Спор шел о признании права собственности на недвижимую вещь в силу приобретательной давности, а именно об одноэтажном административном здании общей площадью 137,2 квадратных метров.

Оно расположено на улице Чапаева в поселке Нарышкино. Это здание было построено в 1988 году, то есть еще в советское время, когда ДОСААФ называли государством в государстве, в том числе из-за огромного массива имущества. Спорное здание находится на земельном участке, которое местное отделение ДОСААФ арендует у администрации Урицкого района.

Ранее на этот же участок действовало право постоянного бессрочного пользования, зарегистрированное за Урицким спортивно-техническим клубом Российской оборонной спортивно-технической организации. Кратко наименование той организации выглядело так: Урицкий СТК РОСТО. Это был предшественник Урицкого ПОУ ОРО ДОСААФ России. Для решения вопроса по иску суду пришлось окунуться в историю. В частности, 22 сентября 1991 года ДОСААФ СССР было переименовано в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО).

Урицкое СТК РОСТО с момента его регистрации в 1994 году размещалось в указанном административном здании. Там же базируется и Урицкое ПОУ ОРО ДОСААФ России. Суд пришел к выводу, что «истец в лице своего структурного подразделения с 1988 года добросовестно, открыто и непрерывно владеет как своим собственным спорным объектом». А спор о праве собственности возник потому, что документов о строительстве и вводе в эксплуатацию этого здания не сохранилось.

Однако нашлись другие документы, подтверждающие принадлежность объекта истцу. Например, суд изучил перечень имущества бывшего ДОСААФ, числящегося на балансе организаций Орловского областного совета РОСТО по состоянию на 1 января 1993 года, согласованный с председателем Комитета по управлению имуществом Орловской области. Также в суде был представлен перечень недвижимого имущества Орловской областной оборонной спортивно-технической организации «РОСТО» на 1 июня 1994 года, заключение Межведомственной комиссии Госкомимущества России по имуществу бывшего ДОСААФ СССР от 28 июня 1994 года, приказ Орловского регионального отделения ДОСААФ № 102/1 от 04.08.2010 «О передаче недвижимого имущества Урицкому НОУ Орловского регионального отделения ДОСААФ России в оперативное управление».

В частности, из заключения указанной выше межведомственной комиссии следует, что «объект не создавался за счет средств государственного бюджета, т.е. указанное свидетельствует о создании объекта за счет средств ДОСААФ СССР, правопреемником которого является истец». Изучив представленные доказательства, арбитраж иск удовлетворил и признал за Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» право собственности на спорное здание.

