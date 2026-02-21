Орловским аграриям заплатят за генетически чистых телок и бычков

Селекцию в сфере племенного животноводства готова поддержать область.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по развитию геномной селекции в области племенного животноводства». Средства будут выделять из областного бюджета. Субсидии предназначены сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим с департаментом сельского хозяйства соглашение об участии в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Субсидии не положены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является департамент сельского хозяйства. Информация о субсидиях будет публиковаться на едином портале бюджетной системы РФ. На субсидии могут рассчитывать только те аграрии, которые имеют действующее свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре в качестве племенного завода или племенного репродуктора.

Они также должны владеть племенным молодняком крупного рогатого скота (телки в возрасте до 16 месяцев включительно и бычки в возрасте до 10 месяцев включительно), отобранным для воспроизводства стада, имеющим документально подтвержденное происхождение и рожденным в племенных хозяйствах. Цель субсидирования заключается в поддержке агропромышленного комплекса. За счет казенных средств получатели субсидий смогут возместить часть своих затрат на мероприятия по развитию геномной селекции в области племенного животноводства.

Например, им возместят затраты на проведение молекулярной генетической экспертизы. Размеры субсидий рассчитываются по ставке на одну голову племенного молодняка крупного рогатого скота, которую утверждает департамент сельского хозяйства. Точную сумму будут определять индивидуально по простой формуле: поголовье племенных телок и бычков, прошедших процедуру молекулярной генетической экспертизы, умножат на ставку субсидии на одну голову. Но размер субсидии не может превышать 70 процентов от суммы фактически понесенных племенными хозяйствами затрат.

ИА «Орелград»