В рационе питания орловцев подорожали мясо и хлеб

Структуру набора продуктов изучили статистики.

В структуре среднеобластной стоимости условного минимального набора продуктов питания, в расчете на 1 человека в месяц, наибольшую долю занимает доля хлеба, круп и макаронных изделий – 27 процентов. Такие данные, исходя из цен декабря 2025 года, озвучил Орелстат. В декабре 2024 года доля стоимости указанных продуктов питания в общей цене продуктового набора составляла 25,4 процента.

Также подорожало мясо – его доля в стоимости набора продуктов поднялась с 18,1 процента в 2024 году до 19,5 процента в 2025-м. Доля стоимости рыбопродуктов за год выросла с 4,8 до 5,3 процента, жиров – с 3,2 до 3,4 процента, молочных продуктов – с 22,9 до 23,8 процента. В то же время доля стоимости куриных яиц сократилась с 2,8 до 1,9 процента, картофеля, плодов и овощей – с 17,9 до 14 процентов, сахара – с 2,3 до 2,2 процента.

«В декабре 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 22 133,1 рубля в расчете на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания – 6713,2 рубля (повышение по сравнению с ноябрем 2025 года на 0,2 и 0,4 процента соответственно)», – следует из информации Орелстата.

Тем временем члены комитета Орловского облсовета народных депутатов обсудили ценовую ситуацию на потребительском рынке Орловской области. И там прозвучала информация о том, что стоимость набора из 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости по состоянию на 9 февраля 2026 года составила 5729,8 рублей. Это на 16,8 процента меньше соответствующего показателя по ЦФО и на 11,2 процента ниже, чем в среднем в Российской Федерации.

«Отмечалось снижение средних розничных цен на 11 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров: рис шлифованный, вермишель, свинину, крупу гречневую, соль поваренную, чай черный байховый, масло сливочное, говядину, масло подсолнечное, кур охлажденных и мороженых, сахар-песок, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета. – Незначительно увеличились средние розничные цены на 8 видов социально значимых продовольственных товаров: хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2-процентной жирности, рыбу мороженую неразделанную, баранину, муку пшеничную, пшено, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, яйца куриные. Повысились средние розничные цены на морковь, лук репчатый, капусту белокочанную, картофель».

ИА «Орелград»