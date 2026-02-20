«Орёлводоканал» оштрафовали за сброс стоков в Орлик

Губернатор Андрей Клычков утверждал, что этого не происходило.

Однако правоохранительная система решила иначе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, предприятие признали виновным в административном нарушении. «Водоканал» оштрафовали на 151 тысячу рублей. Дело возбуждала Орловская природоохранная прокуратура (после проверки, проведённой по поручению регионального прокурора Алексея Тимошина).

Кроме того, ведомство внесло представление руководителю предприятия. По результатам его рассмотрения были приняты меры по исключению таких ситуаций в дальнейшей практике. Также «в добровольном порядке возмещён вред водному объекту в размере более 56 000 рублей».

Установлено, что 24 ноября минувшего года, после аварии на коллекторе (у перекрёстка Октябрьской и Полесской) «был допущен сброс неочищенных канализационных сточных вод в… реку Орлик». Затем оказалось, что на данном участке водного объекта превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.

Интересно, что при этом губернатор Андрей Клычков опровергал факт сброса стоков, причём ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»