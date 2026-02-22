Орловского селлера обвинили в использовании чужих товарных знаков

Спор двух предпринимателей рассмотрел региональный арбитраж.

Прецедентное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области по иску одного индивидуального предпринимателя к другому индивидуальному предпринимателю. Истец просил взыскать с ответчика крупную компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Ответчик заявленные требования не признал. Как следует из материалов дела, истец – индивидуальный предприниматель является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «Mega Drive» и изображение слона.

Они зарегистрированы в Реестре товарных знаков. Также ИП является правообладателем исключительных прав на шесть дизайн-макетов, размещенных в карточках товаров. Дело в том, что предприниматель является селлером – так называют продавцов, торгующих на различных маркетплейсах. Истец пояснил суду, что потратил немало времени, усилий и средств на разработку и регистрацию дизайн-макетов и товарных знаков.

Для этого он обращался к профессиональному дизайнеру, который по договору создал для него семь произведений. Истец также пояснил, что свои товарные знаки он использует с 2009 года, а именно производит игры и картриджи, которые маркируются товарными знаками. Изделия селлер продает на маркетплейсах, в том числе на Wildberries и OZON.

Предприниматель даже привел суду статистику. За шесть с половиной лет работы на маркетплейсе Wildberries он продал почти 450 тысяч товаров и достиг золотого уровня продавца. На маркетплейсе OZON он продает товары 5 лет, является премиум-продавцом и имеет более 9000 подписчиков. Также суд установил, что истец первым на территории РФ ввел в гражданский оборот товары, маркированные спорным товарным знаком. Его карточки товара узнаваемы и по товарному знаку, и по дизайну.

В мае 2025 года истец узнал о том, что другой ИП селлер из Орла, на маркетплейсе Wildberris предлагает к продаже игровые консоли, а его карточки товара оформлены с использованием шести произведений – инфографики, исключительные права на которые принадлежат истцу. По мнению последнего, селлер из Орла «создал видимость того, что его товар является оригинальным, вводя потребителей в заблуждение». Кроме того, это портит его бизнес.

«Следует учесть, что чем больше карточек товара конкурирующего с товарами истца, тем меньше шансов у карточек товаров истца попасть наверх поисковой строки и выпасть в выдачу товаров при вводе потребителями запроса по товарному знаку», – говорится в решении суда. Арбитраж иск удовлетворил в полном объеме. Он постановил взыскать с орловского индивидуального предпринимателя в пользу правообладателя 250 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и 60 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на шесть дизайнерских произведений. Кроме того, ответчику придется заплатить более 55 тысяч рублей в счет оплаты судебных расходов истца и расходов по оплате государственной пошлины.

ИА «Орелград»