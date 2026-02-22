Госзаказчика обязали заплатить за временные площадки

Любопытный иск рассмотрел региональный арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой» к казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик». Истец просил о взыскании с ответчика более 14 миллионов рублей «в связи невыплатой денежных средств за произведенные работы в рамках контракта для государственных нужд». Представитель ответчика исковые требования не признал.

Как следует из материалов дела, в мае 2022 года стороны заключили контракт на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в Кромском и Сосковском районах Орловской области. Они согласовали сроки и график выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией. В частности, подрядчик строил дорогу в деревне Голубица Шаховского сельского поселения и дорогу «М-2 «Крым» – Федотово – Себякино» – Пушкарная» в том же Кромском районе.

Также он занимался реконструкцией автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода населенного пункта Должонки. Цена контракта составляла 679,338 миллиона рублей. Как установил суд, сметой была предусмотрена также оплата работ по устройству временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения основных работ.

В частности, как следует из искового заявления, для организации работ по реконструкции автомобильной дороги в Должонках было предусмотрено устройство временных площадок для стоянки дорожно-строительной техники и складирования материалов, устройство временных дорог для объезда мест устройства железобетонных труб и доставки материалов, а также временный переезд через реку на время строительства моста.

Подрядчик указанные работы выполнил и предъявил на приемку заказчику. Согласно акту о приемке выполненных работ, составленному осенью 2025 года, стоимость комплекса работ по устройству временных зданий и сооружений составила 14,496 миллиона рублей. «Орелгосзаказчик» отказался платить, поэтому спор решался в суде. Арбитраж изучил представленные доказательства и принял сторону истца.

Требования «МонолитСтроя» были удовлетворены, суд постановил взыскать с «Орелгосзаказчика» запрошенные истцом 14,496 миллиона рублей, а также обязал проигравшую сторону оплатить государственную пошлину в размере 369,9 тысячи рублей. Однако решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

