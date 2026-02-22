Житель Орла продал нож полицейскому и угодил под суд

В неприятную ситуацию мужчина угодил при банальных обстоятельствах.

Ранее не судимого жителя Орла органы предварительного расследования обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт оружия). Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу были направлены в Железнодорожный районный суд областной столицы, приговор которого уже вступил в законную силу.

По версии следствия, преступление мужчина совершил в августе 2025 года. Он решил поправить свое материальное положение и продать нож через виртуальную доску объявлений на одном из сайтов. Позднее экспертиза установит, что это был изготовленный промышленным способом охотничий нож. Эксперт отнес его к гражданскому колюще-режущему короткоклинковому холодному оружию, оборот которого в нашей стране ограничен нормами федерального закона «Об оружии».

Объявление заметил потенциальный покупатель, который тут же созвонился с продавцом. Последний не подозревал о том, что говорит с сотрудником полиции – Линейного отдела МВД России на станции Орел. В роли покупателя полицейский выступил в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Стороны договорились о цене и месте передачи ножа.

Сделка состоялась в сквере возле железнодорожного вокзала. Продавец передал покупателю нож и получил за него деньги – цена ножа составляла 10 500 рублей. Совершив продажу ножа, орловец нарушил правила оборота оружия, поскольку на территории Российской Федерации запрещен свободный гражданский оборот холодного оружия. Уже в ходе судебного заседания защита подсудимого заявила ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела.

Государственный обвинитель возражал против удовлетворения данного ходатайства. Однако суд, изучив заявленное ходатайство и материалы уголовного дела, с учетом мнений сторон прекратил уголовное дело в отношении продавца ножа и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»