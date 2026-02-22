Орловское сорго отправят в Танзанию

Правок на экспорт продукцию проверили в лаборатории.

Специалисты Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории провели исследования семян сорго двух сортов: «Южное» и «Есаул». Образцы для лабораторного анализа были отобраны от двух партий, предназначенных для экспорта в Танзанию. Как сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ», перед отправкой за рубеж семена прошли целый комплекс энтомологических и гербологических испытаний.

«В результате опасные карантинные организмы не выявлены. По итогам проведенных экспертиз установлено, что продукция полностью соответствует требованиям страны-импортера. На основании полученных данных выданы соответствующие заключения», – уточнили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В ведомстве пояснили, что проверенные семена сорго — это зерновки однолетнего или многолетнего травянистого растения семейства «Злаки». Что интересно, данное растение является древней, высокоурожайной и засухоустойчивой культурой, пришедшей как раз из Африки. Сорго используют в довольно широком спектре, в том числе как важный безглютеновый продукт питания и ценный корм для животных. Используют сорго и в технических целях, например, для производства широко известных веников, которые имеются практически в каждом доме.

Ранее ТУ Россельхознадзора сообщило, что с начала 2026 года из Орловской области в Китай было экспортировано 213,9 тонны гречневой лузги. В прошлом году такая продукция из региона в Поднебесную не отправлялась. Перед отправкой от груза также были отобраны образцы, которые изучили специалисты Орловской испытательной лаборатории. Эксперты отправку груза одобрили.

«Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», отгруженная подкарантинная продукция соответствовала всем требованиям страны-импортера. Ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты», – заключили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»