В Ливнах ищут организацию для обучения опекунов

22.2.2026 | 15:09 Новости, Образование

О проведении конкурсного отбора объявила городская администрация.

Фото: vk.com/dorogis57

Администрация города Ливны объявила о проведении отбора организаций, победитель которого получит из полномочий органа опеки и попечительства. Иными словами, победить займется подбором и подготовкой граждан, которые решили стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. В качестве организатора отбора выступает отдел опеки попечительства администрации города Ливны.

Прием заявлений от соискателей продлится по 6 марта 2026 года. Принять участие в отборе вправе медицинские и образовательные организации, а также организации, оказывающие социальные услуги. Заявление подается в произвольной форме с указанием сведений об учредителе и основных направлений деятельности организации.

Также потребуются копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и справка, подтверждающая, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а ее деятельность не приостановлена. Поданные сведения будут проверять в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе путем запросов у Федеральной налоговой службы.

Оценивать заявки будет специально созданная комиссия. Она учтет характер и условия деятельности организаций, наличие у них опыта по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, консультированию таких граждан. Также будет учитываться наличие в составе организации работников, способных по уровню своего образования и опыту работы выполнять обязанности отдела опеки и попечительства.

Впрочем, организации вправе привлекать соответствующих работников со стороны. Важным критерием оценки станет наличие или отсутствие у организации материально-технических и других возможностей для реализации полномочий, которые им будут делегированы отделом опеки и попечительства. Последний по итогам отбора заключит с победителем договор, срок действия которого составит 5 лет.

ИА «Орелград»


