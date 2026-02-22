Орловский архив раскрыл малоизвестные детали о жизни Русанова

О выставочном проекте Госархива Орловской области рассказал федеральный журнал.

В первом номере журнала «Отечественные архивы» за 2026 год вышла статья Ларисы Кондаковой, начальника отдела Государственного архива Орловской области. Она рассказывает о выставочном проекте, посвященном знаменитому исследователю Арктики Владимиру Русанову, уроженцу города Орла. Эта выставка взяла старт 30 октября 2025 года на сайте Госархива Орловской области. Она посвящена 150-летию со дня рождения Владимира Русанова и рассказывает о нем, как о революционере.

Кстати, Русанов в 1897 году окончил Орловскую духовную семинарию. И именно там, как отмечает Лариса Кондакова, будущий исследователь-полярник сблизился с революционно настроенной молодежью. Вскоре он и вовсе стал одним из лидеров социал-демократического кружка. Переезд в Киев на учебы длился недолго, так как за участие в революционном движении его сначала выслали в Орел, затем сослали в Усть-Сысольск. А в 1903 году Русанов уехал во Францию и поступил в знаменитую Сорбонну, чтобы получить высшее образование.

«Вернувшись в Россию дипломированным геологом, начал исследование Арктики, – пишет Лариса Кондакова. – В 1909, 1910 и 1911 гг. руководил российскими научными экспедициями на Новую Землю на моторно-парусных судах, в 1912 г. возглавил экспедицию по обследованию угленосных районов архипелага Шпицберген для установления над ними российского контроля. Обстоятельства его гибели вместе с экипажем судна «Геркулес» не выяснены».

Архивные источники о революционной деятельности Русанова в орловский период не получили широкого освещения, подчеркивает Кондакова. Этот пробел и заполняет орловский выставочный проект. В его экспозиции представлено 43 исторических документа из фондов Канцелярии орловского губернатора, Орловского губернского жандармского управления и объединенного фонда церквей Орловской епархии. Основу составляют документы по делу социал-демократического кружка, в котором кроме Русанова состояли видные революционеры, в том числе Родзевич-Белевич.

«Во время учебы в семинарии, в 1894 г., Русанов первый раз был привлечен к дознанию в качестве свидетеля по делу Максима Переса, члена революционного кружка орловских гимназистов и семинаристов, признавшегося в получении от Русанова двух народовольческих брошюр (ареста в тот раз не последовало), – следует из исследовательской статьи. – В сентябре 1898 г. его привлекли по делу Лидии Семеновой, которая сообщила, что передала ему на хранение печатное издание «Коммунистического Манифеста». Тогда его арестовали по 318-й статье Уложения о наказаниях (ст. «О противозаконных обществах») и отправили под конвоем в Москву».

После безрезультатного обыска Русанова освободили из Московской центральной пересыльной тюрьмы и 22 октября 1898 года отправили в Орел под надзор полиции с проходным свидетельством. Здесь его арестовали повторно и 29 октября заключили в одиночную камеру губернской тюрьмы, обвинив в участии в сходке типографских рабочих в орловской гостинице «Троицкая». Русанову ставили в вину то, что он выступил с речью о пользе стачек и забастовок. Полностью статью можно прочитать в журнале «Отечественные архивы».

