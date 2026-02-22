Темп роста доходов Мценска оценили в 122 процента

Городская администрация отчиталась об исполнении бюджета.

Отчет утвержден за 9 месяцев 2025 года. Согласно ему доходная часть бюджета была исполнена на 92,8 процента от плана. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года темп роста доходов составил 122,5 процента, отметили в администрации города. Для сравнения, доходы за 9 месяцев 2024 года составляли 943,484 миллиона рублей. По данным городского финансового управления, из общего объема доходов объем собственных налоговых и неналоговых поступлений составил 319,58 миллиона рублей, или 27,6 процента. Соответственно, безвозмездные поступления, пополнившие местную казну в основном из областного бюджета, составили 72,4 процента всего заработанного Мценском.

«Плановые назначения 9 месяцев 2025 года по безвозмездным поступлениям из областного бюджета выполнены на 90,8 процента, – следует из отчета финансового управления администрации города Мценска. – При плане 923,125 миллиона рублей фактически поступила сумма 838,588 миллиона рублей. Налоговых доходов в отчетном периоде получено в сумме 265,458 миллиона рублей, что составляет 102,9 процента от плановых назначений 9 месяцев, 73,1 процента – от годовых».

В составе налоговых доходов основной удельный вес занимает налог на доходы физических лиц, который платят простые граждане. Его доля оценивается в 67,5 процента, поступления от НДФЛ составили за отчетный период времени 179,129 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 28,9 процента. Оставшаяся часть налоговых доходов поступила за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (31,62 миллиона рублей), патентной системы налогообложения (8,48 миллиона рублей), земельного налога (13,5 миллиона рублей), налога на имущество физических лиц (7,86 миллиона рублей), госпошлины (19,54 миллиона рублей), акцизов (3,45 миллиона рублей) и единого сельскохозяйственного налога (1,77 миллиона рублей).

Стоит отметить, что бюджет города Мценска за 9 месяцев 2025 года был исполнен с профицитом в размере 34,238 миллиона рублей, то есть его доходы превысили расходы. Местные власти подчеркивают, что расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность. Так, на социально-культурную сферу за отчетный период времени было израсходовано 795,359 миллиона рублей, или 70,9 процента от общего объема расходов бюджета города.

ИА «Орелград»