В Ливнах прошло торжественное награждение медалями ЛДПР участников СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в городе Ливны региональное отделение ЛДПР провело церемонию награждения медалями «За освобождение Донбасса и Новороссии».

В зале собрались участники боевых действий, проявившие мужество и отвагу при защите мирного населения, кто сегодня стоит на страже интересов России.

Руководитель общественной приёмной ЛДПР Орловской области Сергей Мосин подчеркнул особую значимость подобных встреч:

«Сегодня мы чествуем тех, кто является настоящей опорой нашей страны. Нашим бойцам, участникам СВО, мы говорим отдельное спасибо за их мужество и отвагу. ЛДПР всегда была и будет рядом с теми, кто защищает Россию, и с их семьями. В преддверии Дня защитника Отечества хочу пожелать всем мира, добра и уверенности в завтрашнем дне. Мы гордимся вами!»

Поддержка семей участников СВО остаётся одним из приоритетных направлений работы ЛДПР. Как неоднократно подчёркивал лидер партии Леонид Слуцкий, для ЛДПР не имеет значения, где и когда солдат защищал Родину, — уважение и поддержка должны быть равными для всех.

ИА “Орелград”