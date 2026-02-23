Зарплату проверили в детсадах Ливен и Мценска

В обоих случаях специалисты КСП выявили нарушения.

Контрольно-счетная палата города Ливны проверила расходование бюджетных и внебюджетных средств, направленных на питание и оплату труда сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 комбинированного вида». Аудиторы изучили бухгалтерские, распорядительные и другие документы по начислению и выплате заработной платы работникам учреждения. Кроме того, были изучены расходы бюджетных и внебюджетных средств на питание воспитанников.

«По результатам проверки установлены нарушения при начислении заработной платы работникам учреждения, при осуществлении закупочной деятельности, установлены иные нарушения, – сообщила КСП города Ливны. – По результатам проверки в адрес заведующей МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» направлено представление. Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

Тем временем управление образования города Мценска ознакомило депутатов местного парламента с результатами проверки расходование фонда заработной платы в МБДОУ «Детский сад № 9». Ранее городская КСП выявила многочисленные нарушения в данном учреждении. Было выдано представление, по итогам которого власти горла взяли ситуацию на особый контроль. Сообщается, например, что положение об оплате труда детсада № 9 по рекомендации аудиторов приведено в соответствие с примерным положением «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Мценска».

Ужесточен контроль за расходованием средств фонда оплаты труда на выплату компенсационных и стимулирующих выплат. Теперь ежемесячно собираются заявки детсадов на финансирование аванса и заработной платы. Данные анализируются чиновниками и сравниваются с тарификацией подведомственного им учреждения. Управление образования проверяет кассовый расход за предыдущий месяц, остатки бюджетных обязательств на лицевых счетах и формирует обобщенную заявку, которую направляет в финансовое управление администрации города Мценска для перечисления денежных средств на лицевые счета детсадов.

По итогам месяца каждым учреждением предоставляются сведения о начисленной заработной плате и кассовом исполнении за месяц по каждой категории работников в разрезе дополнительных классификаций. Кроме того, теперь у детсадов ежемесячно запрашивается информация о выплатах заработной платы с расшифровкой по отдельным категориям работников, то есть детсады представляют в мэрию отчеты о средней заработной плате.

«Усилен контроль за недопустимостью превышения допустимых размеров премий, указанных в «Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мценска «Детский сад № 9», реализующего программы дошкольного образования, путем проверки приказов о поощрении работников», – следует также из доклада управления образования.

