«Ниву Шевроле» конфисковали у пьяного водителя

В доход государства обращён автомобиль жителя Дмитровского района.

Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд учел тот факт, что ранее данный гражданин уже был судим за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ, то есть за повторное пьяное вождение.

«Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, – сообщила пресс-служба Дмитровского районного суда. – При назначении наказания суд учел, что виновный полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Транспортное средство – автомобиль марки «Шевроле Нива», которым гражданин управлял в состоянии алкогольного опьянения, был конфискован и обращен в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу».

К слову, в 2025 году на территории Дмитровского района было выявлено 11 административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами нетрезвыми водителями. По сравнению с 2024 годом ситуация не изменилась, поскольку тогда за год местная полиция также выявила 11 граждан, севших за руль в состоянии опьянения. Как следует из отчета ОМВД «Дмитровский», всего за 12 месяцев 2025 года сотрудниками местного отделения Госавтоинспекции было выявлено 435 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Для сравнения, за 2024 год сотрудники отделения Госавтоинспекции выявили 507 таких административных правонарушений. Сообщается, что в минувшем году отделением Госавтоинспекции было раскрыто шесть преступлений по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Это означает, что шесть из одиннадцати водителей, попавшихся пьяными за рулем, совершили данное правонарушение уже не в первый раз. Оставшиеся пять пьяных водителей попались впервые, поэтому их привлекли к ответственности в рамках административного судопроизводства.

ИА «Орелград»