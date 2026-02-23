Орловца наказали за «нелегальную» торговлю лекарствами

Административный материал на предпринимателя составили сотрудники Россельхознадзора.

Сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям завели административное дело на индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Речь идет об ответственности за ведение предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно.

Как следует из материалов дела, в декабре 2025 года на основании решения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям в отношении бизнесмена была проведена внеплановая документарная проверка. В ее рамках было установлено, что предприниматель содержит зоомагазин и, в числе прочего, ведет там розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

Однако, как оказалось, торговал лекарствами он без специального разрешения, поскольку не оформлял себе лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Но при этом вел розничную торговлю такими препаратами. Например, проверяющие выяснили при помощи Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров «Честный ЗНАК», что незадолго до проверки владелец магазина продал как минимум четыре препарата.

В своих письменных объяснениях бизнесмен указал, что «действия по продаже препаратов совершены им не умышленно, а в силу недостаточной информированности о статусе товара». По результатам проверки был составлен акт, затем возбуждено административное дело. Его рассмотрел арбитражный суд, который признал предпринимателя виновным. Чиновники просили наказать правонарушителя штрафом в размере 4000 рублей, но суд решил, что на первый раз бизнесмену хватит и наказания в виде предупреждения.

ИА «Орелград»