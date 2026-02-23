Во Мценске образование выведут на новый уровень

Власти города утвердили основные направления образовательной политики.

Администрация Мценска своим постановлением закрепила муниципальные бюджетные образовательные организации за территориями города – для организации работы по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Руководителям муниципальных школ и детсадов приказано своевременно вносить и актуализировать необходимые сведения на официальных сайтах образовательных организаций и информационной системе «Образование – 57».

Чуть ранее была принята муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Мценска». Она состоит из семи подпрограмм, включая подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города Мценска», «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях города Мценска», «Педагоги и наставники», «Отдых детей в каникулярное время» и др.

«Цель муниципальной программы – обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций», – говорится в документе.

Муниципальная программа реализуется в один этап: с 2026 по 2028 год включительно. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составляет 2,818 миллиарда рублей. Из них в 2026 году будет выделено 971,24 миллиона рублей. Из общего объема финансирования Мценск получит 167,23 миллиона рублей из федерального бюджета, Орловская область из своей казны добавит 1,432 миллиарда рублей. Одной из задач программы является 100-процентный охват детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, то есть очередей в детсады города быть не должно.

Также к нулю должна быть сведена доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Эта цель должна быть достигнута уже к 2028 году. Интересно, что доля выпускников муниципальных школ, не получивших аттестат о среднем полном образовании, также должна быть нулевой. В настоящий момент муниципальная система образования города Мценска представлена 23 организациями: 8 школами, 12 детсадами, двумя организациями дополнительного образования и одним центром психолого-педагогической медицинской и социальной помощи.

В муниципальных образовательных учреждениях воспитываются около 1550 дошкольников. Анализ статистических данных указывает на уменьшение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций на 3 процента ежегодно. Дети в возрасте до 3 лет имеют возможность получать дошкольное образование, отмечают местные власти. Показатель доступности дошкольного образования для детей до 3 лет имеет устойчивое значение. В городе Мценске все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детском саду. Задача обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования выполняется на протяжении ряда лет.

