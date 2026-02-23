Орловчанка начисто лишила сбережений свою свекровь

Однако она вернула ей деньги после возбуждения уголовного дела.

Жительница Орловского муниципального округа буквально крупно поплатилась, обворовав собственную свекровь. Последняя написала заявление в полицию о краже у нее крупной суммы денег. До последнего она не подозревала о том, что ее банковскую карту «обнулила» фактически родственница. Органы предварительного расследования установили, что кражу совершила гражданская жена сына потерпевшей.

Как следует из материалов уголовного дела, женщину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Вместе со своим гражданским мужем она проживает в доме у его матери. Свекровь неоднократно просила невестку сходить в магазин и приобрести продукты питания. Однажды она попросила ее купить бутылку минеральной воды и привычно передала ей для этого свою банковскую карту.

Однако мелкая покупка обернулась преступлением. Невестка узнала, что на счету свекрови лежит крупная сумма денег. Вернувшись домой, она демонстративно вернула карту владелице. А затем улучила подходящий момент и стянула карту, которую свекровь хранила в ящике шкафа. Затем невестка отправилась к ближайшему банкомату и сняла с чужой карты наличные, всего 272 тысячи рублей, которые затем положила на свой собственный банковский счет.

Похищенные деньги она тратила на собственные нужды, и какое-то время свекровь не замечала пропажи. Однако затем ей потребовались деньги, а банковской карты на месте не оказалось. Невестка забыла ее вернуть, поэтому возвращать карту пришлось лично, после того, как мать стала допытываться у своего сына, не видел ли он ее пропавшую карту. Свекровь сходила в банк, где ей не смогли обналичить карту, так как та оказалась пустой.

Вернувшись домой, женщина напрямую спросила у сына и невестки, не они ли украли у нее деньги. Те вину не признали, и тогда она обратилась за помощью в полицию, предполагая, что могла стать жертвой мошенников. Однако на аферистов пропажу денег списать не удалось. Полиция установила, что кражу совершила невестка. В судебном заседании она признала свою вину и раскаялась в содеянном, сообщила, что возместила ущерб. Суд наказал ее уголовным штрафом в размере 100 тысяч рублей.

