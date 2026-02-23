Орловским агрогенетикам помогут субсидиями

Заказчикам комплексных научно-технических проектов возместят часть затрат.

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, понесенных заказчиками комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе при их реализации, разработало правительство Орловской области. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является региональный департамент сельского хозяйства. Субсидии он будет распределять по итогам конкурсного отбора. Средства финансовой поддержки положены заказчикам, заключившим с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о реализации научно-технических проектов и достигшим или превысившим значения целевых показателей за отчетный год.

За счет средств такой субсидии может быть возмещено 50 процентов затрат, понесенных при реализации комплексных научно-технических проектов. Речь идет о расходах на оплату услуг, связанных с разработкой новых отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в том числе плодовых и ягодных культур, а также винограда. Возместят часть затрат, связанных с разработкой или усовершенствованием существующих технологий выращивания сортов и гибридов, производства посадочного материала плодовых и ягодных культур.

Объем затрат, который получатель субсидии может предъявить к частичному возмещению, не должен превышать предельный размер, устанавливаемый департаментом сельского хозяйства на разработку одного нового отечественного сорта или гибрида. Кроме того, важно, чтобы новая или усовершенствованная культура была включена в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Отбор получателей субсидии будет производиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» путем запроса предложений. От участников отбора потребуют справку о том, что на дату регистрации заявки они не находятся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

ИА «Орелград»