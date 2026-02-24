Названы самые «популярные» нарушения в сфере миграции

Представлен обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.

В 2025 году сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области провели 306 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. По сравнению с предыдущим годом количество таких мероприятий сократилось почти вдвое. Но это не означает, что контроль за мигрантами был снижен. Об этом наглядно свидетельствует ведомственная статистика.

Так, в прошлом году было выявлено 2169 административных правонарушений в сфере миграции, что примерно на полтысячи нарушений больше, чем годом ранее. Из них более 870 случаев – это нарушения иностранными гражданами режима пребывания в России, ответственность за которые предусмотрена статьей 18.8 КоАП РФ. Также было зафиксировано более 270 фактов нарушения принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства (статья 18.9 КоАП РФ), что почти вдвое больше показателя предыдущего года.

Около 140 нарушений было связано с незаконным осуществлением иностранными гражданами трудовой деятельности (статья 18.10 КоАП РФ), более 230 – с незаконным привлечением к трудовой деятельности иностранных граждан (статья 18.15 КоАП РФ), свыше 90 случаев было связано с нарушениями иностранцами срока обращения за выдачей патента (статья 18.20 КоАП РФ).

Кроме того, за год было зафиксировано более 400 фактов предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учета, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.27 КоАП РФ. По сравнению с 2024 годом количество выявленных нарушений данной категории увеличилось более чем в четыре раза. По линии федерального государственного контроля в сфере миграции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей полиция провела более 70 проверочных мероприятий.

В результате в действиях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было выявлено свыше 180 правонарушений в сфере миграции, или в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Проверкам, в которых принимали участие и сотрудники УФСБ, подвергались объекты строительства, в том числе жилого, промышленные предприятия, торговые точки, объекты бытового обслуживания, жилой сектор и др.

В УВМ провели анализ дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из него следует, что их наиболее частым нарушением являлось незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ при отсутствии у работников разрешения на работу или патента. По статье 18.15 КоАП РФ было составлено около 60 административных материалов.

ИА «Орелград»