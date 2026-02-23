Пара из Орла обворовала случайного знакомого

Решение по уголовному делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла.

Обвинительный приговор уже обращен к исполнению. Фигурантами уголовного дела о краже чужого имущества стали сожитель и сожительница. Мужчина ранее был судим за грабеж и тяжелое избиение потерпевшего. Женщина получила криминальный опыт впервые. Суд признал обоих подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как установил суд, преступление подельники совершили в феврале 2025 года. Вечером супруги случайно попали в гости в квартиру малознакомого им человека. Там собралась большая компания, которая допоздна совместно распивала спиртные напитки. Затем гости начали расходиться, но подсудимые уговорили хозяина разрешить им переночевать у него дома. Тот согласился, а ранним утром гости его обворовали – они стащили лежавшую под кроватью цепную пилу, только за день до этого купленную в магазине. Кражу совершил мужчина, но сожительница ему в этом помогала, так как следила за окружающей обстановкой. Затем вдвоем они покинули чужой дом и отправились на Центральный рынок в Орле, где сумели продать украденную пилу случайному прохожему за 1500 рублей.

Подсудимые признались, что на выручку приобрели спиртные напитки и продукты питания. Потерпевший изначально не хотел доводить дело до суда и пытался самостоятельно найти воришек, но сделать ему это не удалось. Тогда он написал заявление в полицию, и та довольно быстро установила личности преступников и задержала их. С учетом криминального прошлого мужчина получил 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А его подельница на первый раз отделалась наказанием в виде в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»