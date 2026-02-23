В Бельдяжках смертность в десять раз превысила рождаемость

«Воспетое» в известном фильме орловское село переживает не лучшие времена.

Бельдяжский сельский Совет народных депутатов Кромского района Орловской области заслушал и утвердил отчет о результатах деятельности главы Бельдяжского сельского поселения за 2025 год. Работа главы была признана удовлетворительной, хотя, судя по отчету, проблем в этом поселении хватает. В его состав входят пять населенных пунктов: села Бельдяжки и Ржава, деревни Шарыкино и Черепово, а также поселок Сизовы Дворы. Проживает в них 316 человек, в том числе 221 – в Бельдяжках.

Демографическая проблема здесь стоит довольно остро. Так, за 2025 год у местного населения родился всего один ребенок, а умерло – 10 человек. Отрадным на этом фоне выглядит разве что тот факт, что на территории поселения проживают пять многодетных семей, в которых воспитываются 26 детей. Что касается других проблем, то в минувшем году местные жители 128 раз обращались к властям.

Это были обращения по текущим вопросам: ремонт дорог, отсутствие электроснабжения и водоснабжения, расчистка дорог, проведение интернета, оформление пособий и пенсий. Наиболее популярными оказались жалобы на частое отключение света и плохие дороги. «По всем вопросам приняты решения, даны разъяснения, оказана помощь», – заверили местные чиновники. Одной из основных задач на 2026 год администрация поселения назвала замену водопроводных сетей в селе Бельдяжки.

Они были проложены еще в 1964 году, и в последнее время на водопроводе все чаще происходят порывы. Также власти обещают рассмотреть вопрос с дорогой к деревням Шарыкино и Черепово. Кроме того, Бельдяжский СДК требует капитального ремонта. «В настоящее время еще остается много нерешенных проблем. Вся работа администрации поселения была и остается направлена на улучшение жизненных условий населения нашего сельского поселения», – следует из отчета.

Орловское село Бельдяжки стало знаменитым после выхода на экраны фильма «О чем говорят мужчины», снятого «Квартетом И». Так, крылатой стала фраза из фильма: «Я женат, я не могу в Бельдяжки!». Многие думают, что название села авторами фильма было придумано. Но это не так, что в своем паблике отмечает и сам «Квартет И».

«Как выяснилось, многие думают, что название «Бельдяжки» мы придумали, – пишут артисты. – И для них становится большим сюрпризом, что такой населенный пункт есть на самом деле – это село в Кромском районе Орловской области, километрах в 120 от границы с Украиной. Вообще, мы названия не придумываем, мы их берем с карты – для достоверности. А еще потому, что сам такое не придумаешь».

